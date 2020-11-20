В Бурятии сгорел дачный дом

Пожар обнаружили слишком поздно



19 ноября в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся дачный дом и пристроенная к нему веранда. На момент прибытия пожарных дом был объят огнём, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.



Из-за позднего обнаружения пожара спасти дом не удалось – он был уничтожен полностью.



Предположительной причиной произошедшего назван перекал трубы дымохода.



Также вчера в дачном некоммерческом партнёрстве «Заря» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся жилой дом. Когда к месту приехали пожарные, горел потолок и существовала угроза распространения огня по конструкциям.



Совместными усилиями двух пожарных частей (села Нижний Саянтуй и Улан-Удэ) пожар был оперативно ликвидирован.



Причиной этого пожара также стал перекал трубы дымохода.







