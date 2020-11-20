Пожар обнаружили слишком поздно
19 ноября в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии загорелся дачный дом и пристроенная к нему веранда. На момент прибытия пожарных дом был объят огнём, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Из-за позднего обнаружения пожара спасти дом не удалось – он был уничтожен полностью.
Предположительной причиной произошедшего назван перекал трубы дымохода.
Также вчера в дачном некоммерческом партнёрстве «Заря» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района загорелся жилой дом. Когда к месту приехали пожарные, горел потолок и существовала угроза распространения огня по конструкциям.
Совместными усилиями двух пожарных частей (села Нижний Саянтуй и Улан-Удэ) пожар был оперативно ликвидирован.
Причиной этого пожара также стал перекал трубы дымохода.
В Бурятии сгорел дачный дом
Происшествия, Фото:
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