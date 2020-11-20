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Горячий шлак стал причиной пожара в Бурятии

Горячий шлак стал причиной пожара в Бурятии
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
Загорелись дрова и стайка

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии 19 ноября на территории жилого участка загорелись сарай и дрова.


Прибывшие пожарные ликвидировали огонь за 16 минут, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара выгорел сарай и уничтожены дрова.

Причиной пожара, вероятно, послужило то, что возле строения был высыпан горячий шлак. Из-за загорелся сарай, а огонь распространился дальше.


Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ произошёл пожар на нефтебазе. Также в курортном посёлке Аршан горела сауна в спортивном комплексе.


пожар
 
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