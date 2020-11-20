Горячий шлак стал причиной пожара в Бурятии

Загорелись дрова и стайка
В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии 19 ноября на территории жилого участка загорелись сарай и дрова.
Прибывшие пожарные ликвидировали огонь за 16 минут, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара выгорел сарай и уничтожены дрова.
Причиной пожара, вероятно, послужило то, что возле строения был высыпан горячий шлак. Из-за загорелся сарай, а огонь распространился дальше.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ произошёл пожар на нефтебазе
. Также в курортном посёлке Аршан горела сауна в спортивном комплексе
.
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Загорелись дрова и стайка
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