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Улан-удэнец расплачивался в супермаркете сувенирной купюрой

Улан-удэнец расплачивался в супермаркете сувенирной купюрой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Кассир вовремя проявила бдительность

Вчера в Улан-Удэ в супермаркете по улице Профсоюзная сработала кнопка экстренного вызова. По сигналу тревоги выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Сотрудники безопасности магазина сообщили, что в вино-водочном отделе покупатель попытался рассчитаться за алкоголь сувенирной купюрой с надписью «Банк приколов», номиналом пять тысяч рублей. Осуществить задуманное ему не удалось благодаря бдительности кассира.

55-летнего улан-удэнца задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка по факту произошедшего.


Росгвардия фальшивые деньги
 
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