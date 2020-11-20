Улан-удэнец расплачивался в супермаркете сувенирной купюрой

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Кассир вовремя проявила бдительность



Вчера в Улан-Удэ в супермаркете по улице Профсоюзная сработала кнопка экстренного вызова. По сигналу тревоги выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Сотрудники безопасности магазина сообщили, что в вино-водочном отделе покупатель попытался рассчитаться за алкоголь сувенирной купюрой с надписью «Банк приколов», номиналом пять тысяч рублей. Осуществить задуманное ему не удалось благодаря бдительности кассира.



55-летнего улан-удэнца задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка по факту произошедшего.





