Кассир вовремя проявила бдительность
Вчера в Улан-Удэ в супермаркете по улице Профсоюзная сработала кнопка экстренного вызова. По сигналу тревоги выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Сотрудники безопасности магазина сообщили, что в вино-водочном отделе покупатель попытался рассчитаться за алкоголь сувенирной купюрой с надписью «Банк приколов», номиналом пять тысяч рублей. Осуществить задуманное ему не удалось благодаря бдительности кассира.
55-летнего улан-удэнца задержали и доставили в отдел полиции. Проводится проверка по факту произошедшего.
Улан-удэнец расплачивался в супермаркете сувенирной купюрой
Происшествия, Фото:
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