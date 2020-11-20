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В Иркутской области пьяный парень застрелил 15-летнюю девочку

В Иркутской области пьяный парень застрелил 15-летнюю девочку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Её 17-летний брат получил огнестрельное ранение головы

В селе Барлук Куйтунского района Иркутской области расстреляли двух подростков, 15-летняя скончалась на месте. По подозрению в убийстве задержан 22-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, ночью 18 ноября возле дома в селе Барлук брат и сестра, 17 и 15 лет, ругались, сидя в машине. В этот момент из дома вышел хозяин в состоянии алкогольного опьянения. Он сделал два выстрела из карабина «Сайга». Затем выстрелил несколько раз в сторону автомобиля с подростками.

В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия. 17-летний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением головы, в настоящее время он не контактен.

22-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Следователи проводят с ним необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.


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