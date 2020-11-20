Её 17-летний брат получил огнестрельное ранение головы
В селе Барлук Куйтунского района Иркутской области расстреляли двух подростков, 15-летняя скончалась на месте. По подозрению в убийстве задержан 22-летний молодой человек, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, ночью 18 ноября возле дома в селе Барлук брат и сестра, 17 и 15 лет, ругались, сидя в машине. В этот момент из дома вышел хозяин в состоянии алкогольного опьянения. Он сделал два выстрела из карабина «Сайга». Затем выстрелил несколько раз в сторону автомобиля с подростками.
В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия. 17-летний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением головы, в настоящее время он не контактен.
22-летний подозреваемый был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Следователи проводят с ним необходимые следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Иркутской области пьяный парень застрелил 15-летнюю девочку
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рубщик сосен захламил деляну
Девушка случайно украла чужой телефон и продала его
Он сам отдал машину и документы, надеясь получить деньги после
Перед судом предстал предприимчивый пекарь
Кондитеру обещали поставить 100 тысяч яиц
Перед судом предстала преступница – многодетная мать
Ребёнок взобрался на «запаску» автомобиля своего соседа
Вор безрезультатно посетил несколько ломбардов
С огнём боролись добровольные пожарные
Молодой человек «под кайфом» жестоко убил женщину и пытался напасть на росгвардейцев
Убийца бросился на росгвардейцев с ножами
Доброта предпринимателя, давшего кров путешественнику, дорого ему обошлась
Пожар произошёл в Поселье
Пожар произошёл в курортном посёлке
Инцидент произошёл в городской больнице №4