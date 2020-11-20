В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой

Рубщик сосен захламил деляну



В Бурятии судебные приставы обязали «чёрного лесоруба» очистить место незаконной рубки от порубочных остатков на территории Хандагатайского участкового лесничества. Такое требование в отношении 34-летнего жителя села Новоильинск, оставившего деляну неочищенной, выдвинуло республиканское агентство лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Мужчина незаконно срубил 11 сосен. Оставшиеся порубочные остатки, состоящие из обрезков комлевой части деревьев, в лесу являются пожароопасным фактором.



В службе судебных приставов в отношении лесоруба было возбуждено исполнительное производство. Мужчина незамедлительно очистил лес от порубочных остатков, собрав их, а затем сжёг в безопасный период.





