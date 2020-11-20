Рубщик сосен захламил деляну
В Бурятии судебные приставы обязали «чёрного лесоруба» очистить место незаконной рубки от порубочных остатков на территории Хандагатайского участкового лесничества. Такое требование в отношении 34-летнего жителя села Новоильинск, оставившего деляну неочищенной, выдвинуло республиканское агентство лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Мужчина незаконно срубил 11 сосен. Оставшиеся порубочные остатки, состоящие из обрезков комлевой части деревьев, в лесу являются пожароопасным фактором.
В службе судебных приставов в отношении лесоруба было возбуждено исполнительное производство. Мужчина незамедлительно очистил лес от порубочных остатков, собрав их, а затем сжёг в безопасный период.
В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Рубщик сосен захламил деляну
Девушка случайно украла чужой телефон и продала его
Он сам отдал машину и документы, надеясь получить деньги после
Перед судом предстал предприимчивый пекарь
Кондитеру обещали поставить 100 тысяч яиц
Перед судом предстала преступница – многодетная мать
Ребёнок взобрался на «запаску» автомобиля своего соседа
Вор безрезультатно посетил несколько ломбардов
С огнём боролись добровольные пожарные
Молодой человек «под кайфом» жестоко убил женщину и пытался напасть на росгвардейцев
Убийца бросился на росгвардейцев с ножами
Доброта предпринимателя, давшего кров путешественнику, дорого ему обошлась
Пожар произошёл в Поселье
Пожар произошёл в курортном посёлке
Инцидент произошёл в городской больнице №4