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В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой

В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали убрать за собой
Происшествия, 
Рубщик сосен захламил деляну

В Бурятии судебные приставы обязали «чёрного лесоруба» очистить место незаконной рубки от порубочных остатков на территории Хандагатайского участкового лесничества. Такое требование в отношении 34-летнего жителя села Новоильинск, оставившего деляну неочищенной, выдвинуло республиканское агентство лесного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Мужчина незаконно срубил 11 сосен. Оставшиеся порубочные остатки, состоящие из обрезков комлевой части деревьев, в лесу являются пожароопасным фактором.

В службе судебных приставов в отношении лесоруба было возбуждено исполнительное производство. Мужчина незамедлительно очистил лес от порубочных остатков, собрав их, а затем сжёг в безопасный период.


черные лесорубы
 
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