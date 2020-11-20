Пьяная улан-удэнка украла чужой телефон, приняв за свой

Девушка случайно украла чужой телефон и продала его



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемую в краже в ресто-баре. Воровкой оказалась 26-летняя посетительница.



В начале октября она из кабинки уборной заведения она украла забытый 61-летней посетительницей телефон. Девушка, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, девушка подумала, что это её гаджет.



Только приехав домой, она заметила, что в сумке лежат два мобильных устройства. Спустя время украденное она продала в точку по ремонту сотовых телефонов за тысячу рублей. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



В содеянном улан-удэнка раскаялась, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

