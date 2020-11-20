Перед судом предстал предприимчивый пекарь
В Улан-Удэ перед судом предстал 24-летний парень, работающий пекарем и смошенничавший ради прибыли.
В декабре 2019 года молодой человек приобрёл и хранил наркотики в крупном размере.
В начале января 2020-го он пожаловался другу, что не может сдать в ломбард свой телефон без паспорта. Приятель пошёл навстречу и дал паспорт своего знакомого, чтобы друг заложил телефон по этому документу. В этот момент у пекаря созрел хитрый план.
Он вклеил в чужой паспорт свою фотографию и пошёл по офисам микрозаймов. В четырёх организациях ничего не заподозрили и выдали молодому человеку займов на 23 тысячи рублей. Также он накупил в кредит обуви в обувном магазине.
Однако обман раскрылся, а предприимчивый пекарь предстал перед судом.
- За преступление, связанное с наркотиками, за подделку паспорта ,совершённое с целью облегчить совершение другого преступления, а также за мошенничество в сфере кредитования подсудимому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.
Мошенник женат, ранее судим не был.
В Улан-Удэ мошенник вклеил своё фото в чужой паспорт
Происшествия, Фото:
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