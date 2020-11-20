В Улан-Удэ мошенник вклеил своё фото в чужой паспорт

Перед судом предстал предприимчивый пекарь



В Улан-Удэ перед судом предстал 24-летний парень, работающий пекарем и смошенничавший ради прибыли.



В декабре 2019 года молодой человек приобрёл и хранил наркотики в крупном размере.



В начале января 2020-го он пожаловался другу, что не может сдать в ломбард свой телефон без паспорта. Приятель пошёл навстречу и дал паспорт своего знакомого, чтобы друг заложил телефон по этому документу. В этот момент у пекаря созрел хитрый план.



Он вклеил в чужой паспорт свою фотографию и пошёл по офисам микрозаймов. В четырёх организациях ничего не заподозрили и выдали молодому человеку займов на 23 тысячи рублей. Также он накупил в кредит обуви в обувном магазине.



Однако обман раскрылся, а предприимчивый пекарь предстал перед судом.



- За преступление, связанное с наркотиками, за подделку паспорта ,совершённое с целью облегчить совершение другого преступления, а также за мошенничество в сфере кредитования подсудимому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель прокурора Советского района Улан-Удэ Денис Быков.



Мошенник женат, ранее судим не был.

