Улан-удэнца обманом лишили автомобиля

Он сам отдал машину и документы, надеясь получить деньги после



В апреле 2019 года улан-удэнец обманул приятеля, заверив, что хочет купить его автомобиль за 200 тысяч рублей. Мужчины даже приехали на СТО. «Покупатель» попросил дать ему машину вместе с документами, а деньги он обещал передать в ближайшее время.



Доверчивый приятель так и сделал, в итоге лишился машины, а денег так и не получил.



На обманщика было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



- В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.





