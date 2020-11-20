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Улан-удэнца обманом лишили автомобиля

Улан-удэнца обманом лишили автомобиля
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он сам отдал машину и документы, надеясь получить деньги после

В апреле 2019 года улан-удэнец обманул приятеля, заверив, что хочет купить его автомобиль за 200 тысяч рублей. Мужчины даже приехали на СТО. «Покупатель» попросил дать ему машину вместе с документами, а деньги он обещал передать в ближайшее время.

Доверчивый приятель так и сделал, в итоге лишился машины, а денег так и не получил.

На обманщика было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.


мошенничество
 
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