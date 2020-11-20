Он сам отдал машину и документы, надеясь получить деньги после
В апреле 2019 года улан-удэнец обманул приятеля, заверив, что хочет купить его автомобиль за 200 тысяч рублей. Мужчины даже приехали на СТО. «Покупатель» попросил дать ему машину вместе с документами, а деньги он обещал передать в ближайшее время.
Доверчивый приятель так и сделал, в итоге лишился машины, а денег так и не получил.
На обманщика было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
- В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение ущерба. Отягчающих обстоятельств не установлено, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Мужчина получил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.
Улан-удэнца обманом лишили автомобиля
Происшествия, Фото:
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