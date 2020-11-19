 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

Иркутский кондитер лишился 400 тысяч из-за несуществующих яиц

Иркутский кондитер лишился 400 тысяч из-за несуществующих яиц
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Кондитеру обещали поставить 100 тысяч яиц

Несколько дней назад в Иркутске в дежурную часть отдела полиции обратился кондитер. Он рассказал полицейским, что неизвестные похитили у него свыше 400 тысяч рублей, обещая поставку крупной партии яиц для его предприятия.

Неизвестные связались с кондитером под видом представителей известной птицефабрики из европейской части России. Аферисты предложили заключить договор поставки куриных яиц по оптовой цене. Они представили 45-летнему мужчине фиктивный прайс-лист на товар, после чего руководитель компании перевёл им сумму за более чем 100 тысяч яиц.

Так и не получив товар, житель Иркутска попытался связаться с «поставщиками», однако их номер телефона оказался недоступен. Проверив сайт фабрики и позвонив её реальным представителям, кулинар осознал, что стал жертвой телефонных обманщиков, после чего обратился в полицию.

Полицейские установили, номер телефона вероятных аферистов зарегистрирован в Перми.

Всего с начала года попытке удалённо купить или продать что-либо от противоправных действий мошенников пострадали 680 жителей региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнка ограбила женщину со словами «что за старая баба»
Улан-удэнка ограбила женщину со словами «что за старая баба»
Происшествия, 19.11.2020
Перед судом предстала преступница – многодетная мать
Забайкальца, выстрелившего в мальчика, лишили свободы
Забайкальца, выстрелившего в мальчика, лишили свободы
Происшествия, 19.11.2020
Ребёнок взобрался на «запаску» автомобиля своего соседа
Улан-удэнец украл телевизор, но не смог продать без пульта
Улан-удэнец украл телевизор, но не смог продать без пульта
Происшествия, 19.11.2020
Вор безрезультатно посетил несколько ломбардов
Нефтебаза горела в Улан-Удэ
Нефтебаза горела в Улан-Удэ
Происшествия, 19.11.2020
С огнём боролись добровольные пожарные
В Бурятии парень под действием наркотиков убил бабушку
В Бурятии парень под действием наркотиков убил бабушку
Происшествия, 19.11.2020
Молодой человек «под кайфом» жестоко убил женщину и пытался напасть на росгвардейцев
В Бурятии горела сауна в спорткомплексе
В Бурятии горела сауна в спорткомплексе
Происшествия, 19.11.2020
Пожар произошёл в курортном посёлке
Улан-удэнец отделался штрафом за избиение врача
Улан-удэнец отделался штрафом за избиение врача
Происшествия, 19.11.2020
Инцидент произошёл в городской больнице №4
В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»
В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия, 19.11.2020
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^