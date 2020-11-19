Кондитеру обещали поставить 100 тысяч яиц
Несколько дней назад в Иркутске в дежурную часть отдела полиции обратился кондитер. Он рассказал полицейским, что неизвестные похитили у него свыше 400 тысяч рублей, обещая поставку крупной партии яиц для его предприятия.
Неизвестные связались с кондитером под видом представителей известной птицефабрики из европейской части России. Аферисты предложили заключить договор поставки куриных яиц по оптовой цене. Они представили 45-летнему мужчине фиктивный прайс-лист на товар, после чего руководитель компании перевёл им сумму за более чем 100 тысяч яиц.
Так и не получив товар, житель Иркутска попытался связаться с «поставщиками», однако их номер телефона оказался недоступен. Проверив сайт фабрики и позвонив её реальным представителям, кулинар осознал, что стал жертвой телефонных обманщиков, после чего обратился в полицию.
Полицейские установили, номер телефона вероятных аферистов зарегистрирован в Перми.
Всего с начала года попытке удалённо купить или продать что-либо от противоправных действий мошенников пострадали 680 жителей региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутский кондитер лишился 400 тысяч из-за несуществующих яиц
Происшествия, Фото:
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