Иркутский кондитер лишился 400 тысяч из-за несуществующих яиц

Кондитеру обещали поставить 100 тысяч яиц



Несколько дней назад в Иркутске в дежурную часть отдела полиции обратился кондитер. Он рассказал полицейским, что неизвестные похитили у него свыше 400 тысяч рублей, обещая поставку крупной партии яиц для его предприятия.



Неизвестные связались с кондитером под видом представителей известной птицефабрики из европейской части России. Аферисты предложили заключить договор поставки куриных яиц по оптовой цене. Они представили 45-летнему мужчине фиктивный прайс-лист на товар, после чего руководитель компании перевёл им сумму за более чем 100 тысяч яиц.



Так и не получив товар, житель Иркутска попытался связаться с «поставщиками», однако их номер телефона оказался недоступен. Проверив сайт фабрики и позвонив её реальным представителям, кулинар осознал, что стал жертвой телефонных обманщиков, после чего обратился в полицию.



Полицейские установили, номер телефона вероятных аферистов зарегистрирован в Перми.



Всего с начала года попытке удалённо купить или продать что-либо от противоправных действий мошенников пострадали 680 жителей региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

