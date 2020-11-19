Улан-удэнка ограбила женщину со словами «что за старая баба»

Перед судом предстала преступница – многодетная мать



28-летняя улан-удэнка, работающая продавцом и воспитывающая трёх детей, предстала перед судом за грабёж и кражу.



В апреле девушка подралась с женщиной, которую увидела рядом со своим знакомым. Она подбежала к ним с криком: «Почему рядом с тобой старая баба?» У женщины отобрала силой сумку и убежала. В сумке оказались телефон, парфюмерная вода и лекарственные травы – всего на сумму 12,5 тысяч рублей.



В начале мая девушка со своим приятелем начала подрабатывать частным извозом. Как-то они везли пассажира, у которого не оказалось наличных. В пути попросил остановиться у магазина, чтобы снять деньги с карты. Девушка пошла к банкомату вместе с ним и подсмотрела пин-код. В дороге все разговорились, и пассажир позвал обоих к себе праздновать день рождения.



В доме нового знакомого все распивали спиртное. А когда хозяин опьянел, гостья стащила его карточку, а также прихватил музыкальную колонку и телефон. Зная пин-код, она сняла с карты 19 тысяч рублей.



Воровку поймали, на неё возбудили уголовные дела.



- За хищение чужого имущества суд назначил подсудимой наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Иски потерпевших удовлетворены, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Дарима Бадмажапова.



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл наличие на иждивении трёх несовершеннолетних детей, матери-инвалида, а также признание вины и частичное возмещение ущерба







