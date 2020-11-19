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Забайкальца, выстрелившего в мальчика, лишили свободы

Забайкальца, выстрелившего в мальчика, лишили свободы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ребёнок взобрался на «запаску» автомобиля своего соседа

59-летний житель Приаргунского района Забайкальского края признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку с применением оружия.

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июля в посёлке Приаргунск мужчина выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки.

Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего мужчине, живущему по соседству. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки.

Обвиняемый был задержан и его заключили под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда он обязан возместить моральный вред в сумме 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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