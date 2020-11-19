Ребёнок взобрался на «запаску» автомобиля своего соседа
59-летний житель Приаргунского района Забайкальского края признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку с применением оружия.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июля в посёлке Приаргунск мужчина выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего мальчика. Ребёнка госпитализировали с проникающим пулевым ранением грудной клетки.
Мальчик во время игры забрался на запасное колесо внедорожника, принадлежащего мужчине, живущему по соседству. Хозяин машины сделал ребёнку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки.
Обвиняемый был задержан и его заключили под стражу.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда он обязан возместить моральный вред в сумме 250 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Забайкальца, выстрелившего в мальчика, лишили свободы
Происшествия, Фото:
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