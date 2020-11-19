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В Бурятии подозреваемого в убийстве подстрелили при задержании

В Бурятии подозреваемого в убийстве подстрелили при задержании
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца бросился на росгвардейцев с ножами

Утром 18 ноября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в квартире в села Усть-Баргузин в Бурятии происходит конфликт. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии и полиции.

Мужчина, который сообщил о происшествии, рассказал приехавшим сотрудникам, что в соседней квартире кто-то кричал и просил о помощи. Через окно росгвардейцы увидели человека, который избивал на полу женщину.

Росгвардейцы вскрыли входную дверь, в квартире на них напал молодой человек с ножами. В него пришлось стрелять, чтобы задержать.

- Для пресечения преступления сотрудники произвели предупредительный выстрел, на который злоумышленник не реагировал. Обезвредить и задержать правонарушителя удалось после выстрела ему в плечо, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Женщина, на которую напал парень, уже была к этому времени мертва.

Подстреленному подозреваемому оказали медпомощь. Известно, что ему 19 лет.


Росгвардия убийство
 
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