Инцидент произошёл в городской больнице №4
В марте улан-удэнец, находясь в городской больнице №4, напал на врача. Он схватил медика за одежду и вытолкнул из палаты. Затем схватил за шею и начал душить, с силой ударив также по животу.
Недавно суд рассмотрел это дело о нападении на врача, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.
На суде мужчина пошёл в отказ, он отрицал, что наносил побои и вообще применял насилие к врачу. При этом заявил, что напасть не мог якобы из-за слабого здоровья. Однако потерпевший врач и представитель опровергли этот довод.
Суд квалифицировал действия улан-удэнца по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Совершение иных насильственных действий в отношении потерпевшего, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ».
Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.
Постановление вступило в законную силу.
Улан-удэнец отделался штрафом за избиение врача
Происшествия, Фото:
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