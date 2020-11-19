Улан-удэнец отделался штрафом за избиение врача

Инцидент произошёл в городской больнице №4



В марте улан-удэнец, находясь в городской больнице №4, напал на врача. Он схватил медика за одежду и вытолкнул из палаты. Затем схватил за шею и начал душить, с силой ударив также по животу.



Недавно суд рассмотрел это дело о нападении на врача, сообщили в пресс-службе Железнодорожного суда.



На суде мужчина пошёл в отказ, он отрицал, что наносил побои и вообще применял насилие к врачу. При этом заявил, что напасть не мог якобы из-за слабого здоровья. Однако потерпевший врач и представитель опровергли этот довод.



Суд квалифицировал действия улан-удэнца по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Совершение иных насильственных действий в отношении потерпевшего, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ».



Ему было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.



Постановление вступило в законную силу.

