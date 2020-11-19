В Иркутской области налётчик навёл пистолет на продавщицу

Преступник забрал всю выручку из кассы
Накануне вечером в продуктовый магазин в городе Усолье-Сибирское Иркутской области зашёл мужчина в медицинской маске. Он достал пистолет, перезарядил его и навёл на продавщицу. Преступник заставил женщину отдать выручку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Сейчас полицейские разыскивают налётчика.
- Мужчине на вид около 40 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в чёрную куртку, вязаную чёрную шапку, брюки с накладными карманами цвета хаки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
фото - ориентировка ГУ МВД по Иркутской области
Преступник забрал всю выручку из кассы
Убийцу поймали спустя 15 лет
Контрабандистке дали условный срок
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
Пожар случился из-за сигареты
ДТП произошло на Бабушкина
18-летнего парня позвал в гости ребёнок
Аферистка придумала не один способ мошенничества
Пьяный водитель пытался обмануть, а также подкупить сотрудника ГИБДД
Водительский стаж пенсионера 17 лет
Пьяный поджигатель подпирал дверь, не давая выбраться людям
Нападение произошло из-за интимных отношений с женщиной
Его тело нашли местные жители
Потерпевший в этот момент был в отпуске
Вор пошёл на кражу ради выпивки