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В Иркутской области налётчик навёл пистолет на продавщицу

В Иркутской области налётчик навёл пистолет на продавщицу
Происшествия, 
Преступник забрал всю выручку из кассы

Накануне вечером в продуктовый магазин в городе Усолье-Сибирское Иркутской области зашёл мужчина в медицинской маске. Он достал пистолет, перезарядил его и навёл на продавщицу. Преступник заставил женщину отдать выручку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Сейчас полицейские разыскивают налётчика.

- Мужчине на вид около 40 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в чёрную куртку, вязаную чёрную шапку, брюки с накладными карманами цвета хаки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

фото - ориентировка ГУ МВД по Иркутской области
разбой
 
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