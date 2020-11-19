В Иркутской области налётчик навёл пистолет на продавщицу

- Мужчине на вид около 40 лет, рост 170-175 см, плотного телосложения, был одет в чёрную куртку, вязаную чёрную шапку, брюки с накладными карманами цвета хаки, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.







фото - ориентировка ГУ МВД по Иркутской области



Накануне вечером в продуктовый магазин в городе Усолье-Сибирское Иркутской области зашёл мужчина в медицинской маске. Он достал пистолет, перезарядил его и навёл на продавщицу. Преступник заставил женщину отдать выручку.Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».Сейчас полицейские разыскивают налётчика.