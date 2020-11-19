ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
Вчера днём, около 16.30 часов в Прибайкальском районе Бурятии произошло на федеральной трассе «Байкал». В районе Таловки столкнулись «Тойота Вилла» и «УАЗ Патриот».
- 36-летний водитель автомобиля «Тойота Вилл» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением водителя 1968 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами госпитализирован в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в Кяхтинском районе Бурятии неизвестный водитель сбил пешехода, после чего сбежал. Пешеход впал в кому.
В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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