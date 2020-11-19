 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»

В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»

Вчера днём, около 16.30 часов в Прибайкальском районе Бурятии произошло на федеральной трассе «Байкал». В районе Таловки столкнулись «Тойота Вилла» и «УАЗ Патриот».

- 36-летний водитель автомобиля «Тойота Вилл» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «УАЗ Патриот» под управлением водителя 1968 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Тойоты» с травмами госпитализирован в больницу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 ноября в Кяхтинском районе Бурятии неизвестный водитель сбил пешехода, после чего сбежал. Пешеход впал в кому.




ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»
В Бурятии в ДТП на трассе пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия, 19.11.2020
ДТП произошло на федеральной трассе «Байкал»
18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга
18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга
Происшествия, 18.11.2020
18-летнего парня позвал в гости ребёнок
В Бурятии будут судить женщину, обманувшую людей на 35 млн
В Бурятии будут судить женщину, обманувшую людей на 35 млн
Происшествия, 18.11.2020
Аферистка придумала не один способ мошенничества
В Бурятии пьяный водитель назвался именем покойника
В Бурятии пьяный водитель назвался именем покойника
Происшествия, 18.11.2020
Пьяный водитель пытался обмануть, а также подкупить сотрудника ГИБДД
Ревнивый улан-удэнец пырнул мужчину ножом в лёгкое
Ревнивый улан-удэнец пырнул мужчину ножом в лёгкое
Происшествия, 18.11.2020
Нападение произошло из-за интимных отношений с женщиной
Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор
Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор
Происшествия, 18.11.2020
Потерпевший в этот момент был в отпуске
В Бурятии вальщик леса спилил больше положенного
В Бурятии вальщик леса спилил больше положенного
Происшествия, 18.11.2020
На мужчину возбудили уголовное дело
Братчанин с пистолетом напал на офис микрозаймов
Происшествия, 18.11.2020
Налётчик забрал деньги предприятия и личные деньги сотрудницы
В Бурятии тушили ночной пожар
В Бурятии тушили ночной пожар
Происшествия, 18.11.2020
Причиной произошедшего стал перекал трубы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^