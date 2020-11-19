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На пожаре в Бурятии спасли 72-летнего мужчину

На пожаре в Бурятии спасли 72-летнего мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар случился из-за сигареты

18 ноября около шести часов вечера произошёл пожар в квартире пятиэтажного жилого дома по проспекту 60 лет СССР в городе Северобайкальск. По указанному адресу немедленно были направлены три единицы техники, шесть человек.

На момент прибытия пожарных наблюдалось слабое задымление в подъезде. До прибытия пожарных жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно.

Из квартиры, где произошло возгорание, личным составом пожарно-спасательной части №9 был спасён 72-летний мужчина. Он получил отправление продуктами горения. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи.

В течение пяти минут горение было ликвидировано. В результате пожара огнём повреждён диван.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

- Неосторожное обращение с огнём, в частности при курении, - одна из распространённых причин бытовых пожаров. Небрежно брошенный окурок, курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нередко приводят к трагическим последствиям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», днём 17 ноября на пожаре в квартире дома по улице Терешковой в Улан-Удэ пострадал мужчина.


пожар спасательная операция
 
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