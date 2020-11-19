На пожаре в Бурятии спасли 72-летнего мужчину

18 ноября около шести часов вечера произошёл пожар в квартире пятиэтажного жилого дома по проспекту 60 лет СССР в городе Северобайкальск. По указанному адресу немедленно были направлены три единицы техники, шесть человек.
На момент прибытия пожарных наблюдалось слабое задымление в подъезде. До прибытия пожарных жильцы подъезда эвакуировались самостоятельно.
Из квартиры, где произошло возгорание, личным составом пожарно-спасательной части №9 был спасён 72-летний мужчина. Он получил отправление продуктами горения. Пострадавший передан бригаде скорой медицинской помощи.
В течение пяти минут горение было ликвидировано. В результате пожара огнём повреждён диван.
По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
- Неосторожное обращение с огнём, в частности при курении, - одна из распространённых причин бытовых пожаров. Небрежно брошенный окурок, курение в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения, нередко приводят к трагическим последствиям, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 17 ноября на пожаре в квартире дома по улице Терешковой в Улан-Удэ пострадал мужчина.