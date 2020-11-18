18-летнего парня позвал в гости ребёнок
16 ноября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ обратилась 42-летняя жительница СНТ «Металлист». Пока её не было дома, украли золотые украшения – два кольца и пару серёжек. Ущерб составил 23,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого – 18-летнего друга сына женщины.
Как выяснилось, 18-летнего парня пригласил домой 11-летний сын улан-удэнки. Хозяйка жилища в это время повезла домой гостившую у них родственницу. Зная, где мама приятеля хранит золотые изделия (ребёнок сам показал ему), он украл их. А затем по своим документам сдал в ломбард.
Молодой человек нигде не работает и не учится, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело о краже.
18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга
Происшествия, Фото:
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