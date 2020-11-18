 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

Сбер приглашает предпринимателей Бурятии на онлайн-конференцию

17 ноября

Популярное

18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга

18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга
Происшествия,  Фото:pixabay.com
18-летнего парня позвал в гости ребёнок

16 ноября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ обратилась 42-летняя жительница СНТ «Металлист». Пока её не было дома, украли золотые украшения – два кольца и пару серёжек. Ущерб составил 23,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По «горячим следам» полицейские задержали подозреваемого – 18-летнего друга сына женщины.

Как выяснилось, 18-летнего парня пригласил домой 11-летний сын улан-удэнки. Хозяйка жилища в это время повезла домой гостившую у них родственницу. Зная, где мама приятеля хранит золотые изделия (ребёнок сам показал ему), он украл их. А затем по своим документам сдал в ломбард.

Молодой человек нигде не работает и не учится, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Возбуждено уголовное дело о краже.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга
18-летний улан-удэнец обокрал мать 11-летнего друга
Происшествия, 18.11.2020
18-летнего парня позвал в гости ребёнок
В Бурятии будут судить женщину, обманувшую людей на 35 млн
В Бурятии будут судить женщину, обманувшую людей на 35 млн
Происшествия, 18.11.2020
Аферистка придумала не один способ мошенничества
В Бурятии пьяный водитель назвался именем покойника
В Бурятии пьяный водитель назвался именем покойника
Происшествия, 18.11.2020
Пьяный водитель пытался обмануть, а также подкупить сотрудника ГИБДД
В Иркутской области полицейские спасли на пожаре трёх детей и родителей
В Иркутской области полицейские спасли на пожаре трёх детей и родителей
Происшествия, 18.11.2020
Пьяный поджигатель подпирал дверь, не давая выбраться людям
Ревнивый улан-удэнец пырнул мужчину ножом в лёгкое
Ревнивый улан-удэнец пырнул мужчину ножом в лёгкое
Происшествия, 18.11.2020
Нападение произошло из-за интимных отношений с женщиной
Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор
Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор
Происшествия, 18.11.2020
Потерпевший в этот момент был в отпуске
В Бурятии вальщик леса спилил больше положенного
В Бурятии вальщик леса спилил больше положенного
Происшествия, 18.11.2020
На мужчину возбудили уголовное дело
Братчанин с пистолетом напал на офис микрозаймов
Происшествия, 18.11.2020
Налётчик забрал деньги предприятия и личные деньги сотрудницы
В Бурятии тушили ночной пожар
В Бурятии тушили ночной пожар
Происшествия, 18.11.2020
Причиной произошедшего стал перекал трубы
Улан-удэнец сдал на металлолом чужой автобус
Улан-удэнец сдал на металлолом чужой автобус
Происшествия, 18.11.2020
Владелец микроавтобуса два года назад улетел в другой регион
В Бурятии женщина тушила пожар и едва не погибла
В Бурятии женщина тушила пожар и едва не погибла
Происшествия, 18.11.2020
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^