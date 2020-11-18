В Иркутске 70-летний водитель сбил девушку, перепутав газ и тормоз

Вчера на улице Сибирских партизан в Иркутске 70-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» наехал на 26-летнюю девушку, а также столкнулся с припаркованным автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо».







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Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом живота. После осмотра медиков она отправлена на амбулаторное лечение.Как объяснил полицейским водитель-пенсионер, паркуясь, он перепутал педали газа и тормоза.В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят всестороннюю проверку.Ранее мужчина к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Его водительский стаж составляет 17 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.