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В Иркутске 70-летний водитель сбил девушку, перепутав газ и тормоз

В Иркутске 70-летний водитель сбил девушку, перепутав газ и тормоз
Происшествия, 
Водительский стаж пенсионера 17 лет

Вчера на улице Сибирских партизан в Иркутске 70-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» наехал на 26-летнюю девушку, а также столкнулся с припаркованным автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо».


Пострадавшая была доставлена в больницу с ушибом живота. После осмотра медиков она отправлена на амбулаторное лечение.

Как объяснил полицейским водитель-пенсионер, паркуясь, он перепутал педали газа и тормоза.

В настоящее время сотрудники полиции по данному факту проводят всестороннюю проверку.

Ранее мужчина к ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался. Его водительский стаж составляет 17 лет, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


ДТП
 
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