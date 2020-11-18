Пьяный поджигатель подпирал дверь, не давая выбраться людям
В городе Шелехов сотрудники патрульно-постовой службы лейтенант Алексей Зяблов и старший сержант Дмитрий Говорин спасли из горящего дома трёх детей и их родителей.
Ночью в дежурную часть полиции обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее сожитель ведёт себя агрессивно: выламывает дверь, разбивает окна и высказывает угрозы.
Когда полицейские прибыли на место, одноэтажный дом был охвачен огнём. Сотрудники поспешили на помощь жильцам. В подъезде они заметили, что дверь одной из квартир подпирает нетрезвый мужчина, тем самым препятствуя находящимся внутри люядм покинуть горящее здание. Предположив, что именно он может быть причастен к поджогу, Алексей Зяблов и Дмитрий Говорин обезвредили мужчину. Затем, не теряя ни минуты, они помогли выбраться из задымленной квартиры трём детям и двум взрослым. После этого полицейские разбудили остальных жителей и отвели на безопасное расстояние от дома.
- Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание. Огонь полностью уничтожил жилое здание. Предполагаемый поджигатель был задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель. Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ. Кроме того, в настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Благодаря грамотным и решительным действиям лейтенанта полиции Алексея Зяблова и старшего сержанта полиции Дмитрия Говорина при пожаре никто не пострадал, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области полицейские спасли на пожаре трёх детей и родителей
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