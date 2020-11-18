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В Иркутской области охотник погиб, провалившись под лёд

В Иркутской области охотник погиб, провалившись под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Его тело нашли местные жители

Во вторник в Усть-Кутском районе Иркутской области на реке Кута подо льдом нашли тело 65-летнего жителя посёлка Ручей.

Он уехал на охоту на снегоходе и пропал. Поисками мужчины занялись односельчане.

На льду реки Куты в 20 метрах от берега ими была замечена полынья, рядом с которой находились разбросанные вещи. Глубина в месте провала составляла полтора метра.

- Процесс ледообразования на реке Куте находится в активной фазе. Несмотря на относительно ровное ледовое поле, на некоторых участках имеются перекаты, из-за которых образуются полыньи разных размеров. Толщина льда - не более 10 сантиметров. Такой лёд нельзя назвать безопасным. Выход на него крайне опасен. А выезд транспортных средств сопряжен со смертельным риском. Самонадеянность и пренебрежение правилами личной безопасности привело к трагедии, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Павел Пуляевский.

Тело мужчины было обнаружено и передано сотрудникам полиции.

С начала становления льда в ноябре в Иркутской области зарегистрировано три происшествия, в которых погибли два человека.

- Настороженность вызывает тот факт, что процесс нарастания льда в этом году идёт очень медленно. Этому способствует аномально тёплая погода, установившаяся в регионе. На многих водоемах наблюдаются только небольшие забереги. Убедительно просим проявлять благоразумие и не рисковать жизнью. До открытия санкционированных ледовых переправ выход и выезд на лед запрещён, - отметил начальник областного Центра ГИМС Александр Козлов.


По информации ГУ МЧС по Иркутской области


смерть провалы под лед
 
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