В Иркутской области охотник погиб, провалившись под лёд

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Его тело нашли местные жители



Во вторник в Усть-Кутском районе Иркутской области на реке Кута подо льдом нашли тело 65-летнего жителя посёлка Ручей.



Он уехал на охоту на снегоходе и пропал. Поисками мужчины занялись односельчане.



На льду реки Куты в 20 метрах от берега ими была замечена полынья, рядом с которой находились разбросанные вещи. Глубина в месте провала составляла полтора метра.



- Процесс ледообразования на реке Куте находится в активной фазе. Несмотря на относительно ровное ледовое поле, на некоторых участках имеются перекаты, из-за которых образуются полыньи разных размеров. Толщина льда - не более 10 сантиметров. Такой лёд нельзя назвать безопасным. Выход на него крайне опасен. А выезд транспортных средств сопряжен со смертельным риском. Самонадеянность и пренебрежение правилами личной безопасности привело к трагедии, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Кутского инспекторского участка Центра ГИМС Павел Пуляевский.



Тело мужчины было обнаружено и передано сотрудникам полиции.



С начала становления льда в ноябре в Иркутской области зарегистрировано три происшествия, в которых погибли два человека.



- Настороженность вызывает тот факт, что процесс нарастания льда в этом году идёт очень медленно. Этому способствует аномально тёплая погода, установившаяся в регионе. На многих водоемах наблюдаются только небольшие забереги. Убедительно просим проявлять благоразумие и не рисковать жизнью. До открытия санкционированных ледовых переправ выход и выезд на лед запрещён, - отметил начальник областного Центра ГИМС Александр Козлов.





По информации ГУ МЧС по Иркутской области





