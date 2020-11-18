Потерпевший в этот момент был в отпуске
17 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в полицию с заявлением о краже перфоратора обратился 60-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Мужчина работал строителем в местной организации. Собравшись в отпуск, он убрал личные инструменты в подсобку.
Вернувшись спустя некоторое время, мужчина не нашёл перфоратора стоимостью шесть тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что кражу совершил 49-летний коллега мужчины. Он, увидев инструмент, украл его и спрятал на территории организации. Через несколько дней вынес его и продал за бесценок. На вырученные деньги купил алкоголь.
Мужчина задержан, а перфоратор изъят и возвращён владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нападение произошло из-за интимных отношений с женщиной
Его тело нашли местные жители
Потерпевший в этот момент был в отпуске
Вор пошёл на кражу ради выпивки
Молодой человек находится в больнице
На мужчину возбудили уголовное дело
Налётчик забрал деньги предприятия и личные деньги сотрудницы
Причиной произошедшего стал перекал трубы
Владелец микроавтобуса два года назад улетел в другой регион
Пожар произошёл в пригороде Улан-Удэ
Деньги он дал работнику Читинской таможни
Он избил её и отобрал сумку
Об этом стало известно, когда девушка обратилась к медикам из-за беременности
За любителями конопли устроили погоню росгвардейцы
Водитель сбил человека и скрылся с места