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Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор

Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший в этот момент был в отпуске

17 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в полицию с заявлением о краже перфоратора обратился 60-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Мужчина работал строителем в местной организации. Собравшись в отпуск, он убрал личные инструменты в подсобку.

Вернувшись спустя некоторое время, мужчина не нашёл перфоратора стоимостью шесть тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что кражу совершил 49-летний коллега мужчины. Он, увидев инструмент, украл его и спрятал на территории организации. Через несколько дней вынес его и продал за бесценок. На вырученные деньги купил алкоголь.

Мужчина задержан, а перфоратор изъят и возвращён владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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