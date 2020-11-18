Житель Бурятии украл у коллеги перфоратор

Потерпевший в этот момент был в отпуске



17 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в полицию с заявлением о краже перфоратора обратился 60-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Мужчина работал строителем в местной организации. Собравшись в отпуск, он убрал личные инструменты в подсобку.



Вернувшись спустя некоторое время, мужчина не нашёл перфоратора стоимостью шесть тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что кражу совершил 49-летний коллега мужчины. Он, увидев инструмент, украл его и спрятал на территории организации. Через несколько дней вынес его и продал за бесценок. На вырученные деньги купил алкоголь.



Мужчина задержан, а перфоратор изъят и возвращён владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





