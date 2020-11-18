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Житель Бурятии украл автомобильные запчасти

Житель Бурятии украл автомобильные запчасти
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Вор пошёл на кражу ради выпивки

12 ноября в полицию Хоринского района Бурятии с заявлением о краже обратился 63-летний местный житель. Пенсионер несколько дней отсутствовал дома, а по приезду обнаружил, что из ограды украли запасные части от автомобиля. Ущерб составил семь тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции по подозрению в краже задержали 34-летнего знакомого пенсионера.

Установлено, что сельчанин неоднократно помогал по хозяйству хозяину жилища и знал, что он уезжает на несколько дней. Мужчина распивал спиртные напитки, а когда деньги закончились, решился на преступление. Совершив кражу, он продал запчасти, а на вырученные деньги купил алкоголь.

Украденное изъято сотрудниками полиции, возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.


кража
 
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