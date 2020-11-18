Улан-удэнец сдал на металлолом чужой автобус

Владелец микроавтобуса два года назад улетел в другой регион



Летом в отдел полиции по Железнодорожному району Улан-Удэ обратился 63-летний мужчина, который лишился микроавтобуса. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина ещё два года назад, в сентябре 2018 года, договорился со знакомым о ремонте своего микроавтобуса, у которого был сломан двигатель. Микроавтобус он передал приятелю и вскоре по делам улетел в другой регион. Спустя почти два года мужчина вернулся в Улан-Удэ, но не смог вернуть свою машину.



23-летний приятель мужчины был задержан сотрудниками уголовного розыска. Он пояснил, что ранее звонил хозяину микроавтобуса и просил денег для покупки запчастей. Однако этот вопрос затянулся почти на год.



Со временем соседи стали предъявлять ему претензии, что на парковке во дворе их многоквартирного дома занимает место чужая машина, которая, к тому же, не используется. Молодой человек попытался вновь связаться с владельцем и, по его словам, даже приезжал к родственникам собственника авто, чтобы решить возникшую ситуацию, но никого не застал.



Тогда он отбуксировал микроавтобус на базу приёма металла, где сдал на металлолом. При этом выручил пять-шесть тысяч рублей, заявил молодой человек. Ущерб оценён хозяином автомобиля на сумму 80 тысяч рублей.



Ранее улан-удэнец привлекался к уголовной ответственности за кражи. Постоянного источника дохода он не имеет.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Следствие продолжается.

