Улан-удэнку выгнал на улицу пьяный родственник

Он избил её и отобрал сумку



Вечером 16 ноября родственник 40-летней улан-удэнки выгнал женщину из квартиры. Перед этим он избил её и отобрал сумку, в которой находились деньги и дисконтные карты. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские задержали 41-летнего дебошира. Сумку нашла служебно-розыскная собака под шкафом в квартире.



Мужчина успел потратить часть денег на выпивку. Своё поведение задержанный объяснил тем, что был пьян. Протрезвев, он признал вину и раскаялся.



Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу.



Возбуждено уголовное дело о грабеже.

