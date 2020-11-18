Он избил её и отобрал сумку
Вечером 16 ноября родственник 40-летней улан-удэнки выгнал женщину из квартиры. Перед этим он избил её и отобрал сумку, в которой находились деньги и дисконтные карты. Ущерб составил 9,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские задержали 41-летнего дебошира. Сумку нашла служебно-розыскная собака под шкафом в квартире.
Мужчина успел потратить часть денег на выпивку. Своё поведение задержанный объяснил тем, что был пьян. Протрезвев, он признал вину и раскаялся.
Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Улан-удэнку выгнал на улицу пьяный родственник
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