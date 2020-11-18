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Забайкалец дважды изнасиловал 15-летнюю сестру

Забайкалец дважды изнасиловал 15-летнюю сестру
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Об этом стало известно, когда девушка обратилась к медикам из-за беременности

В Сретенском районе Забайкальского края 32-летний мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней сестры. Следователи полагают, что было два случая изнасилования, сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, весной и летом 2020 года, обвиняемый в своём доме, пользуясь физическим превосходством, дважды изнасиловал 15-летнюю сестру.

Потерпевшая, боясь мести, никому не рассказывала об этом. В правоохранительные органы обратились медицинские работники, к которым девушка обратилась в связи с беременностью.

Следователи задержали и допросили мужчину. Он признался в совершении преступлений. Мужчина заключен под стражу.

Следствие продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.


изнасилование
 
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