Забайкалец дважды изнасиловал 15-летнюю сестру

Об этом стало известно, когда девушка обратилась к медикам из-за беременности



В Сретенском районе Забайкальского края 32-летний мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней сестры. Следователи полагают, что было два случая изнасилования, сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, весной и летом 2020 года, обвиняемый в своём доме, пользуясь физическим превосходством, дважды изнасиловал 15-летнюю сестру.



Потерпевшая, боясь мести, никому не рассказывала об этом. В правоохранительные органы обратились медицинские работники, к которым девушка обратилась в связи с беременностью.



Следователи задержали и допросили мужчину. Он признался в совершении преступлений. Мужчина заключен под стражу.



Следствие продолжается. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.





