За любителями конопли устроили погоню росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования возле железнодорожного вокзала, обратили внимание на двух подозрительных молодых людей. Один из них, увидев, как останавливается патрульный автомобиль, бросил сумку и убежал во дворы.
После непродолжительной погони молодой человек был задержан на соседней улице. В ходе досмотра в его рюкзаке обнаружили более 1,5 кг конопли. У второго молодого человека в спортивной сумке находилось три килограмма наркотиков.
Как выяснилось, двое жителей Кабанского района, 19 и 20 лет, собрали коноплю в Иволгинском районе. Молодые люди были задержаны, когда шли на вокзал, чтобы уехать домой.
- Задержанные были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ст.228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ молодые люди разгуливали с сумками конопли
Происшествия, Фото:
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