 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 ноября

17 ноября

Популярное

На пожаре в Улан-Удэ пострадал мужчина

На пожаре в Улан-Удэ пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:https://vk.com/crimburyatia
Пожарные спасли 5 человек

Днём 17 ноября произошёл пожар в квартире дома по улице Терешковой в Улан-Удэ.

На момент прибытия первого подразделения было возгорание в квартире и задымление в подъезде. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

- С использованием спасательных устройств огнеборцами спасено 5 человек, 15 жильцов эвакуировались из здания самостоятельно. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, пострадал мужчина, был передан скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Всего в ликвидации было задействовано 18 человек и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на дороге Новый Уоян – Северобайкальск в Бурятии сгорел лесовоз.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии спасли заблудившихся подростков
В Закаменском районе Бурятии спасли заблудившихся подростков
Происшествия, 17.11.2020
Выбраться из леса им удалось только благодаря помощи поисково-спасательных групп
Экс-чиновника в Иркутске посадили за взятку квартирами
Экс-чиновника в Иркутске посадили за взятку квартирами
Происшествия, 17.11.2020
Также бывший чиновник должен будет заплатить более семи миллионов рублей
В Бурятии сгорел лесовоз
В Бурятии сгорел лесовоз
Происшествия, 17.11.2020
Пожар произошёл прямо на дороге
Останки на дороге в Иркутской области могут быть времён Гражданской войны
Останки на дороге в Иркутской области могут быть времён Гражданской войны
Происшествия, 17.11.2020
Песком с останками посыпали дорогу на улице в Киренске
Дело улан-удэнки, убившей беременную на кладбище, ушло в суд
Дело улан-удэнки, убившей беременную на кладбище, ушло в суд
Происшествия, 17.11.2020
Беременную женщину убили, чтобы не отдавать ей долг
В Улан-Удэ вор оставил строителей без еды
В Улан-Удэ вор оставил строителей без еды
Происшествия, 17.11.2020
Также вор прихватил медный кабель
В Иркутской области супруги украли кокер-спаниеля
Происшествия, 17.11.2020
Семейной паре просто захотелось иметь такую собаку
Любители бурятской конопли приехали за ней из Забайкалья
Любители бурятской конопли приехали за ней из Забайкалья
Происшествия, 17.11.2020
Сборщики конопли собрали крупный урожай  
Трое грабителей ворвались в квартиру улан-удэнца и избили его
Трое грабителей ворвались в квартиру улан-удэнца и избили его
Происшествия, 17.11.2020
Грабители требовали с жертвы несуществующий долг

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^