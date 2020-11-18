Пожарные спасли 5 человек
Днём 17 ноября произошёл пожар в квартире дома по улице Терешковой в Улан-Удэ.
На момент прибытия первого подразделения было возгорание в квартире и задымление в подъезде. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован.
- С использованием спасательных устройств огнеборцами спасено 5 человек, 15 жильцов эвакуировались из здания самостоятельно. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, пострадал мужчина, был передан скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Всего в ликвидации было задействовано 18 человек и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на дороге Новый Уоян – Северобайкальск в Бурятии сгорел лесовоз.
На пожаре в Улан-Удэ пострадал мужчина
Происшествия, Фото:
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