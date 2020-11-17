Тело он спрятал в подполье
13 ноября в подполье жилого дома на животноводческой стоянке возле села Саган Морин Закаменского района Бурятии было найдено тело 36-летнего работника фермы. По его голове были нанесены удары, а шея изрезана ножом. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
По подозрению в убийстве задержан 30-летний ранее судимый напарник покойного мужчины. На ферму они прибыли работать за несколько недель до происшествия. На допросе он признался в убийстве и рассказал подробности трагического вечера.
По данным следствия, мужчины проживали и работали на животноводческой стоянке возле села Саган Морин. 11 ноября после отъезда хозяина фермы они остались одни и вечером стали выпивать.
Через некоторое время между собутыльниками начался спор из-за работы, который перерос в драку. Один из них схватил полено и несколькими ударами по голове оглушил противника. Затем взял нож и нанес им три удара в шею напарника.
От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия. Убийца скинул его тело в подполье и лёг спать.
Следующим утром из дома хозяина фермы он украл одежду и ружьё, после чего покинул стоянку. На попутных машинах мужчина добрался до Закаменска, где хотел продать оружие и затаится. Его задержали оперативники, вскоре после того, как вернувшийся хозяин стоянки обнаружил тело работника.
Задержанному мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
В Бурятии работник фермы убил напарника
Происшествия, Фото:
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