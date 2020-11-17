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Экс-чиновника в Иркутске посадили за взятку квартирами

Экс-чиновника в Иркутске посадили за взятку квартирами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также бывший чиновник должен будет заплатить более семи миллионов рублей

В Иркутске суд вынес приговор бывшему главному специалисту отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города. Бывший чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Несколько лет назад представитель строительной компании обратился к этому чиновнику администрации за экономически выгодными техническими условиями по водоснабжению, и отводу ливневых вод на строящийся многоквартирный дом на улице Радищева. Сотрудник администрации за данные услуги озвучил сумму в размере 3,5 млн. рублей и подготовил необходимые документы. Однако затем передумал и пожелал взятку квартирами – двухкомнатной и однокомнатной. Документы по этим квартирам в строящемся доме были оформлены на мать чиновника.

Суд назначил подсудимому пять лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 7 348 800 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.
взятка
 
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