Экс-чиновника в Иркутске посадили за взятку квартирами

Также бывший чиновник должен будет заплатить более семи миллионов рублей



В Иркутске суд вынес приговор бывшему главному специалисту отдела развития инженерной инфраструктуры департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города. Бывший чиновник признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Несколько лет назад представитель строительной компании обратился к этому чиновнику администрации за экономически выгодными техническими условиями по водоснабжению, и отводу ливневых вод на строящийся многоквартирный дом на улице Радищева. Сотрудник администрации за данные услуги озвучил сумму в размере 3,5 млн. рублей и подготовил необходимые документы. Однако затем передумал и пожелал взятку квартирами – двухкомнатной и однокомнатной. Документы по этим квартирам в строящемся доме были оформлены на мать чиновника.



Суд назначил подсудимому пять лет в колонии строгого режима, а также штраф в размере 7 348 800 рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил.

