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В Братске передали в суд дело о подпольной нарколаборатории

В Братске передали в суд дело о подпольной нарколаборатории
Происшествия, 
Закладки делала 25-летняя девушка

В Братске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, которых обвиняют в распространении синтетических наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Ранее судимый 30-летний братчанин оборудовал в своём доме подпольную нарколабораторию и через интернет-магазин продавал свой товар. Закладки делала его 25-летняя подельница. Пара была задержана в мае 2020 года, операцию проводили сотрудники МВД, УФСБ и бойцы СОБР.

Полицейские изъяли в квартире наркодельца предназначенное для изготовления синтетики химическое оборудование и около 550 грамм сырьевых веществ. Вскоре сотрудники полиции вышли на след соучастницы. Она раскрыла места своих тайников. Там нашли ещё четыре свёртка с синтетическим наркотиком.

Следователи выяснили, что за продажу наркотиков обвиняемый получал на банковскую карту своих родственников криптовалюту, которую в дальнейшем продавал через мессенджеры.

На период расследования в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке назначен домашний арест.

В настоящее время уголовное дело направлено в Братский городской суд для рассмотрения по существу.



наркотики
 
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