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В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и два подростка

В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и два подростка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пострадавших доставили в больницу

Утром 17 ноября на перекрёстке в городе Нижнеудинск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» при повороте не предоставил преимущества «Тойоте Авенсис», ехавшей во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира (обоим по 17 лет) «Тойоты Королла» и пассажир «Тойоты Авенсис» были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

В данный момент на месте ДТП работают Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП
 
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