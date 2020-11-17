Пострадавших доставили в больницу
Утром 17 ноября на перекрёстке в городе Нижнеудинск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» при повороте не предоставил преимущества «Тойоте Авенсис», ехавшей во встречном направлении.
В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира (обоим по 17 лет) «Тойоты Королла» и пассажир «Тойоты Авенсис» были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
В данный момент на месте ДТП работают Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и два подростка
Происшествия, Фото:
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