В Иркутской области в ДТП пострадали двое взрослых и два подростка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Пострадавших доставили в больницу



Утром 17 ноября на перекрёстке в городе Нижнеудинск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.



По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Королла» при повороте не предоставил преимущества «Тойоте Авенсис», ехавшей во встречном направлении.



В результате ДТП водитель и два несовершеннолетних пассажира (обоим по 17 лет) «Тойоты Королла» и пассажир «Тойоты Авенсис» были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



В данный момент на месте ДТП работают Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

