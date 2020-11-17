Беременную женщину убили, чтобы не отдавать ей долг
Заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней улан-удэнки, которая обвиняется в убийстве беременной и краже.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло пять лет назад. Женщины вместе работали в торговом центре. В мае 2015 года беременная женщина пригласила коллегу на центральное кладбище Улан-Удэ, чтобы посетить могилу своего умершего мужа.
На кладбище подруга напала на беременную, нанеся ей три удара ножом. После закидала её тело венками, украла украшения и деньги и убежала.
Следователи полагали, что убийство произошло из-за нежелания обвиняемой возвращать своей жертве долг в 60 тысяч рублей.
Жуткое преступление оставалось нераскрытым долгих пять, на причастность к убийству проверялись множество людей. Лишь летом 2020 года удалось установить личность обвиняемой, она была задержана и дала признательные показания.
- Уголовное дело направлено в Верховный суд Бурятии для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Дело улан-удэнки, убившей беременную на кладбище, ушло в суд
Происшествия, Фото:
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