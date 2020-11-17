В Улан-Удэ вор оставил строителей без еды

Также вор прихватил медный кабель
По подозрению в краже со стройплощадки задержан 30-летний улан-удэнец, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В начале августа мужчина проходил мимо строящегося объекта по улице Модогоева. Удостоверившись, что на стройке никого нет, мужчина через окно проник в помещение, откуда украл более 35 метров медного кабеля. Обойдя здание, он обнаружил оставленный строителями пакет с продуктами питания. Прихватил он и продукты.
Кабель мужчина продал, а вырученные деньги потратил, в том числе на алкоголь.
Мужчина не имеет постоянного заработка, к уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие. В адрес руководства организации вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.
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Происшествия, Фото:
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