В Улан-Удэ вор оставил строителей без еды

Также вор прихватил медный кабель



По подозрению в краже со стройплощадки задержан 30-летний улан-удэнец, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В начале августа мужчина проходил мимо строящегося объекта по улице Модогоева. Удостоверившись, что на стройке никого нет, мужчина через окно проник в помещение, откуда украл более 35 метров медного кабеля. Обойдя здание, он обнаружил оставленный строителями пакет с продуктами питания. Прихватил он и продукты.



Кабель мужчина продал, а вырученные деньги потратил, в том числе на алкоголь.



Мужчина не имеет постоянного заработка, к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие. В адрес руководства организации вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.







