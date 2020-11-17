Он попытался поджечь их квартиру
В Шелеховском районе Иркутской области следователи предъявили ранее судимому 24-летнему местному жителю обвинение в покушении на убийство, совершённое общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, ночью 6 ноября пьяный молодой человек из-за ссоры со знакомой поджёг её квартиру. Так он хотел убить девушку и её восьмилетнего сына.
Действия мужчины пресекли полицейские, а жильцы дома были эвакуированы. В результате пожара огнём повреждены четыре квартиры.
На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Иркутской области пытался убить девушку и её 8-летнего сына
Происшествия, Фото:
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