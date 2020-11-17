Житель Иркутской области пытался убить девушку и её 8-летнего сына

Он попытался поджечь их квартиру



В Шелеховском районе Иркутской области следователи предъявили ранее судимому 24-летнему местному жителю обвинение в покушении на убийство, совершённое общеопасным способом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, ночью 6 ноября пьяный молодой человек из-за ссоры со знакомой поджёг её квартиру. Так он хотел убить девушку и её восьмилетнего сына.



Действия мужчины пресекли полицейские, а жильцы дома были эвакуированы. В результате пожара огнём повреждены четыре квартиры.



На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





