Выбраться из леса им удалось только благодаря помощи поисково-спасательных групп
В Закаменском районе Бурятии 13 ноября в 21:57 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение от службы 112 о том, что в местности Аммональная, расположенной возле посёлка Новостройка, в лесном массиве заблудились три человека.
Искать заблудившихся отправились волонтёры совместно с сотрудниками отдела МВД по Закаменскому району, Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ, а также военнослужащими пограничной службы ФСБ России. Кроме этого, для организации поисковых мероприятий была привлечена и техника от администрации района.
Найти потерявшихся сумели только в 2:30 ночи в 700 метрах от государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
В Закаменском районе Бурятии спасли заблудившихся подростков
Происшествия, Фото:
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