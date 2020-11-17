В Закаменском районе Бурятии спасли заблудившихся подростков

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Закаменского района

Выбраться из леса им удалось только благодаря помощи поисково-спасательных групп



В Закаменском районе Бурятии 13 ноября в 21:57 на пульт единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение от службы 112 о том, что в местности Аммональная, расположенной возле посёлка Новостройка, в лесном массиве заблудились три человека.



Искать заблудившихся отправились волонтёры совместно с сотрудниками отдела МВД по Закаменскому району, Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из Улан-Удэ, а также военнослужащими пограничной службы ФСБ России. Кроме этого, для организации поисковых мероприятий была привлечена и техника от администрации района.



Найти потерявшихся сумели только в 2:30 ночи в 700 метрах от государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

