Грабёж произошёл на улице поздно ночью
В городе Братск поймали с поличным грабителя, убегавшего с места преступления. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Наряд группы задержания поздно ночью находился на патрулировании. Сотрудники заметили бегущую по улице Подбельского женщину, которая просила о помощи. Женщина успела сообщить сотрудникам, что гонится за грабителем, который только что выхватил у неё из рук дорогой смартфон. Сотрудники Росгвардии незамедлительно направили служебный автомобиль в сторону, указанную потерпевшей.
Всего через несколько метров в районе соседней улицы они обнаружили грабителя и преградили ему путь.
При нем сотрудники вневедомственной охраны нашли сотовый телефон, после чего доставили в отдел полиции для разбирательств. 32-летний житель Братска признался, что отнял телефон у женщины, чтобы продать.
Смартфон стоимостью более 50 тысяч рублей возвращен законной владелице. Она поблагодарила сотрудников Росгвардии за оперативность и слаженную работу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
В Братске за грабителем гнались росгвардейцы и женщина
Происшествия, Фото:
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