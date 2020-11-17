В Братске за грабителем гнались росгвардейцы и женщина

Происшествия, Фото: управление Росгвардии по Иркутской области

Грабёж произошёл на улице поздно ночью



В городе Братск поймали с поличным грабителя, убегавшего с места преступления. Об этом случае рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.



Наряд группы задержания поздно ночью находился на патрулировании. Сотрудники заметили бегущую по улице Подбельского женщину, которая просила о помощи. Женщина успела сообщить сотрудникам, что гонится за грабителем, который только что выхватил у неё из рук дорогой смартфон. Сотрудники Росгвардии незамедлительно направили служебный автомобиль в сторону, указанную потерпевшей.



Всего через несколько метров в районе соседней улицы они обнаружили грабителя и преградили ему путь.



При нем сотрудники вневедомственной охраны нашли сотовый телефон, после чего доставили в отдел полиции для разбирательств. 32-летний житель Братска признался, что отнял телефон у женщины, чтобы продать.



Смартфон стоимостью более 50 тысяч рублей возвращен законной владелице. Она поблагодарила сотрудников Росгвардии за оперативность и слаженную работу.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.







