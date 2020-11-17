Хозяин успел выкатить автомобиль из горящего гаража
Накануне в селе Хоринск в Бурятии загорелся гараж. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, автомобиль его владелец успел выкатить.
Огонь повредил потолочные перекрытия гараж.
Предположительной причиной возгорания послужил перекал трубы дымохода.
Также поздним вечером 16 ноября в селе Бом Мухоршибирского района произошёл пожар в неэксплуатируемой стайке. Стайка выгорела изнутри на площади 16 кв.м.
Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
По информации республиканского агентства ГО и ЧС
В Бурятии горел гараж
Происшествия, Фото:
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