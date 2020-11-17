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«Он ушагивает!»: В Улан-Удэ устроили погоню за пьяным водителем

«Он ушагивает!»: В Улан-Удэ устроили погоню за пьяным водителем
Происшествия, 
Очень эмоциональные очевидцы запечатлели погоню на видео

Накануне вечером в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем.

Видео появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». Два молодых человека, снявших погоню на видео, весьма эмоционально комментировали происходящее.

- Братцы, погоня! Братцы, погоня!!! – воскликнул сначала один из них.

Они решили поехать следом, чтобы узнать, чем же всё закончится. По пути комментировали: «Он (водитель – ред.), чё, такой баран-то. Он же внаглую не стопорится (не останавливается)», «Он ушагивает (пытается оторваться – ред.)!!!»

После молодые люди предположили, что сотрудники ГИБДД применили оружие. «Ты чувствуешь?», «А, это порох».


В УГИБДД по Бурятии, в свою очередь, заверили, что оружие во время преследования нарушителя не применялось. В Госавтоинспекции раскрыли подробности вечерней погони.

Как выяснилось, на улице Ключевская водитель автомобиля «Субару» не подчиниться требованию сотрудника ГИБДД об остановке и продолжил движение. Началось преследование нарушителя. Экипаж ДПС блокировал автомобиль на улице Тулаева.

Водитель бросил свою машину и попытался было бежать, но был задержан инспектором ДПС.

Нарушителем оказался 26-летний молодой человек.

- В транспортном средстве был один. Внешние признаки указывали на то, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. В отношении нарушителя составлены административные материалы по ст. 12.25 и 12.26 часть 1 КРФ об АП. Оружие не применялось, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

водители ГИБДД алкогольное опьянение
 
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