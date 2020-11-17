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Житель Бурятии едва не убил сожительницу, замахиваясь на неё топором

Житель Бурятии едва не убил сожительницу, замахиваясь на неё топором
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вышедший на свободу мужчина вновь угодил за решётку

Житель Курумканского района Бурятии признан виновным по нескольким статьям, в том числе в угрозе убийством.

В мае, освободившись из мест лишения свободы, сельчанин уклонился от административного надзора, установленного ему судом, не прибыв к месту жительства в село Курумкан. Кроме того, мужчина совершил ряд преступлений. Он незаконно проник в жилой дом в селе Баргузин, позже во время распития спиртного украл сотовый телефон знакомого. В этот же день он угрожал убийством своей сожительнице, замахиваясь топором.

Баргузинский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура суд приговор
 
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