Житель Бурятии едва не убил сожительницу, замахиваясь на неё топором

Вышедший на свободу мужчина вновь угодил за решётку
Житель Курумканского района Бурятии признан виновным по нескольким статьям, в том числе в угрозе убийством.
В мае, освободившись из мест лишения свободы, сельчанин уклонился от административного надзора, установленного ему судом, не прибыв к месту жительства в село Курумкан. Кроме того, мужчина совершил ряд преступлений. Он незаконно проник в жилой дом в селе Баргузин, позже во время распития спиртного украл сотовый телефон знакомого. В этот же день он угрожал убийством своей сожительнице, замахиваясь топором.
Баргузинский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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