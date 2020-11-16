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Улан-удэнец украл телефон на остановке

Происшествия, 
Молодой человек обокрал мужчину, ждущего такси

Полицейские Улан-Удэ задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в краже сотового телефона.

Кража произошла ещё 6 июля. В тот вечер 40-летний нетрезвый улан-удэнец ожидал такси на остановке общественного транспорта в спальном районе. Рядом стоявший молодой человек, увидев, что у мужчины из кармана брюк виднеется сотовый телефон, незаметно вытащил его.

Вор продал телефон знакомому, а деньги потратил. В ходе следствия телефон полицейские изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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