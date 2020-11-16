Улан-удэнец украл телефон на остановке

Молодой человек обокрал мужчину, ждущего такси



Полицейские Улан-Удэ задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в краже сотового телефона.



Кража произошла ещё 6 июля. В тот вечер 40-летний нетрезвый улан-удэнец ожидал такси на остановке общественного транспорта в спальном районе. Рядом стоявший молодой человек, увидев, что у мужчины из кармана брюк виднеется сотовый телефон, незаметно вытащил его.



Вор продал телефон знакомому, а деньги потратил. В ходе следствия телефон полицейские изъяли.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





