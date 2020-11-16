Погиб пассажир автомобиля
15 ноября в Забайкальском крае водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом №325 сообщением Хабаровск - Нерюнгри. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось.
ДТП произошло в 5:40 утра по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника станции Возжаевка Забайкальской железной дороги. Звуковая и световая сигнализация на переезде в момент происшествия работали исправно.
В результате столкновения среди пассажиров поезда и работников железной дороги пострадавших нет. Погиб пассажир автомобиля, водитель травмирован.
В результате происшествия локомотив серьёзных повреждений не получил. После осмотра поезд отправился по маршруту следования. Задержка в пути из-за происшествия составила 20 минут. Путевая инфраструктура не повреждена, сообщает пресс-служба ЗабЖД.
В Забайкалье пассажирский поезд столкнулся с автомобилем
Происшествия, Фото:
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