В Улан-Удэ избитая сожителем женщина скончалась во сне

После избиения женщина не обратилась к медикам, а легла спать



Утром 12 ноября в комнате в бывшем общежитии по улице Воронежская в Улан-Удэ мать нашла мёртвой свою 29-летнюю дочь. Экспертиза показала, что молодая женщина умерла от удара по голове. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Вскоре был задержан 34-летний ранее судимый сожитель покойной. На допросе он во всём признался и дал подробные показания.



Как выяснилось, за неделю до происшествия женщина приехала в гости к матери, живя с ней в комнате общежития. Вечером 11 ноября к женщине приехал её сожитель с друзьями. Вместе они стали выпивать.



Во время застолья пара поссорилась из-за пустяка началась ссора. Мужчина нанёс возлюбленной несколько ударов кулаками по голове и два удара ногами в живот.



Затем он вместе с компанией приятелей покинул комнату. Избитая женщина, не обращаясь за медицинской помощью, легла спать. Ночью от полученных повреждений она скончалась. Мать, обнаружив утром тело дочери, позвонила в полицию.



Сейчас обвиняемый заключён под стражу.

