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В Улан-Удэ избитая сожителем женщина скончалась во сне

В Улан-Удэ избитая сожителем женщина скончалась во сне
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После избиения женщина не обратилась к медикам, а легла спать

Утром 12 ноября в комнате в бывшем общежитии по улице Воронежская в Улан-Удэ мать нашла мёртвой свою 29-летнюю дочь. Экспертиза показала, что молодая женщина умерла от удара по голове. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Вскоре был задержан 34-летний ранее судимый сожитель покойной. На допросе он во всём признался и дал подробные показания.

Как выяснилось, за неделю до происшествия женщина приехала в гости к матери, живя с ней в комнате общежития. Вечером 11 ноября к женщине приехал её сожитель с друзьями. Вместе они стали выпивать.

Во время застолья пара поссорилась из-за пустяка началась ссора. Мужчина нанёс возлюбленной несколько ударов кулаками по голове и два удара ногами в живот.

Затем он вместе с компанией приятелей покинул комнату. Избитая женщина, не обращаясь за медицинской помощью, легла спать. Ночью от полученных повреждений она скончалась. Мать, обнаружив утром тело дочери, позвонила в полицию.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу.
смерть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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