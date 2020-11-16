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Улан-удэнке отменили штраф за водоснабжение из-за его отсутствия

Улан-удэнке отменили штраф за водоснабжение из-за его отсутствия
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительница Бурятии обратилась в надзорные органы за проверкой

В Бурятии в службу жилнадзора обратилась жительница Улан-Удэ, которой были начислены штрафные санкции за несанкционированное подключение к системе холодного водоснабжения и водоотведения. Женщине был выставлен счёт в том числе и за работы по отключению от водопроводной сети, хотя она пользовалась водоколонкой и исправно вносила платежи.

Инспектор Госстройжилнадзора совместно с бригадой специалистов «Водоканала» выехали по адресу для проведения проверки. На месте они установили, что вода для бытовых нужд хранилась в ёмкостях, а подключение к центральным сетям водоснабжения отсутствовало.

На основании акта проверки был проведен перерасчёт, и с лицевого счета абонента был исключён штраф в размере более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба жилнадзора РБ.
Улан-Удэ водоснабжение штраф
 
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