Улан-удэнке отменили штраф за водоснабжение из-за его отсутствия

Жительница Бурятии обратилась в надзорные органы за проверкой



В Бурятии в службу жилнадзора обратилась жительница Улан-Удэ, которой были начислены штрафные санкции за несанкционированное подключение к системе холодного водоснабжения и водоотведения. Женщине был выставлен счёт в том числе и за работы по отключению от водопроводной сети, хотя она пользовалась водоколонкой и исправно вносила платежи.



Инспектор Госстройжилнадзора совместно с бригадой специалистов «Водоканала» выехали по адресу для проведения проверки. На месте они установили, что вода для бытовых нужд хранилась в ёмкостях, а подключение к центральным сетям водоснабжения отсутствовало.



На основании акта проверки был проведен перерасчёт, и с лицевого счета абонента был исключён штраф в размере более 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба жилнадзора РБ.

