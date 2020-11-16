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В Иркутской области пенсионер провалился под лёд

В Иркутской области пенсионер провалился под лёд
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На счастье мужчины, его крики были услышаны

В воскресенье, 15 ноября, в Иркутской области под лёд реки Киренга провалился 66-летний житель микрорайона Гарь города Киренск.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 16:50, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Женщина, проходя вдоль берега реки, услышала крики о помощи. Оглянувшись по сторонам, она увидела мужчину, который находился в воде на значительном удалении от берега. Он барахтался в воде, пытаясь вылезти на лёд.

Когда на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда, мужчина находился на льду на расстоянии 150 метров от берега. Его погрузили на носилки и доставили на берег, где уже ждала бригада скорой помощи. Пострадавший находился в удовлетворительном состоянии.

По его словам, он пытался добраться из квартала Водников до микрорайона Гарь по льду реки, но в сумерках не увидел промоину. Провалившись под лёд, он сумел самостоятельно выбраться на него, но добраться до берега не смог и начал звать на помощь.

- В настоящее время на месте происшествия толщина льда не более восьми сантиметров. Ледовое поле неравномерно и напитано водой, местами наблюдаются многочисленные промоины. Выходить на такой лед крайне опасно. Процесс становления льда на реке Киренге продолжительный. Из-за быстрого течения и значительных глубин окончательное его становление происходит только в феврале, - сообщил старший государственный инспектор по маломерным судам Киренской группы патрульной службы Антон Потапов.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Бурятии спасли мужчину, провалившегося под лёд на Байкале.

10 ноября в Бурятии была зафиксирована первая смерть на водоёмах в этом зимнем сезоне. На Селенге погиб рыбак, провалившийся под лёд.





провалы под лед
 
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