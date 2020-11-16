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На трассе «Байкал» в Иркутской области погибли две женщины и подросток

На трассе «Байкал» в Иркутской области погибли две женщины и подросток
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись легковушка и большегруз

Накануне в Шелеховском районе Иркутской области на 78 километре трассы Р-258 «Байкал» произошло ДТП, унёсшее жизни трёх человек.

Автомобиль «Тойота Харриер» под управлением 34-летней женщины столкнулся с большегрузом «ДАФ».


В результате аварии две женщины – водитель и 45-летняя пассажирка кроссовера – погибли на месте от полученных травм. В медицинском учреждении скончалась 16-летняя пассажирка.

- По факту аварии проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть
 
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