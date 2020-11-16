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В Улан-Удэ прохожий украл барсетку из машины

В Улан-Удэ прохожий украл барсетку из машины
Происшествия, 
В барсетке лежали деньги, банковские карты, телефон и документы

60-летний житель Кяхты 7 ноября приехал Улан-Удэ закупить продукты на продовольственной базе. После того, как товар был загружен в машину, мужчина отвлекся на разговор с подъехавшим к нему родственником. При этом двери автомобиля он не запер, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

В этот момент прохожий с переднего пассажирского сиденья украл барсетку, в которой лежали 40 тысяч рублей, банковские карты, телефон и личные документы. Впоследствии с одной из карт были сняты 16 тысяч рублей, так как в барсетке лежала записка с пин-кодом.

Полицейские задержали вора – 26-летнего горожанина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. Нигде не работает.

Улан-удэнец продал украденный мобильный, а деньги, вырученные за продажу телефона и снятые со счёта, потратил, в том числе, на распитие спиртного.

Раскрытию преступления способствовали записи с камер видеонаблюдения, установленных на продовольственной базе.

Возбуждены уголовные дела о кражах.


кража
 
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