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В Бурятии ревнивец поджёг мотоцикл

В Бурятии ревнивец поджёг мотоцикл
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пошёл на поджог после «разговора по-мужски»

Поздним вечером 14 ноября в полицию обратился 57-летний житель села Нижний Торей Джидинского района Бурятии. Он рассказал, что односельчанин повредил его мотоцикл стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Поджигатель был задержан. Ему 56 лет.

Преступление он совершил на почве ревности. Вечером ревнующий мужчина пришёл к односельчанину, чтобы «по-мужски поговорить». Однако соперник не вышел из дома.

Тогда мужчина во дворе поджёг его мотоцикл «ИЖ Планета-5»: вынул из бензобака шланг и поднёс спичку, после чего ушёл.

Позднее хозяин дома, увидев охваченный пламенем мотоцикл, потушил огонь.

Задержанный ранее не судим, трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
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