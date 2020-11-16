В Бурятии ревнивец поджёг мотоцикл

Мужчина пошёл на поджог после «разговора по-мужски»



Поздним вечером 14 ноября в полицию обратился 57-летний житель села Нижний Торей Джидинского района Бурятии. Он рассказал, что односельчанин повредил его мотоцикл стоимостью 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Поджигатель был задержан. Ему 56 лет.



Преступление он совершил на почве ревности. Вечером ревнующий мужчина пришёл к односельчанину, чтобы «по-мужски поговорить». Однако соперник не вышел из дома.



Тогда мужчина во дворе поджёг его мотоцикл «ИЖ Планета-5»: вынул из бензобака шланг и поднёс спичку, после чего ушёл.



Позднее хозяин дома, увидев охваченный пламенем мотоцикл, потушил огонь.



Задержанный ранее не судим, трудоустроен. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

