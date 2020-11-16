Пожар произошёл на трибуне
15 ноября в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии загорелась дощатая трибуна стадиона, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожарные оперативно предотвратили распространение огня. Огонь повредил трибуну на площади 1 кв.м.
Причина возгорания – разведение огня на трибуне. Кто это сделал, пока не установлено.
Также вчера произошёл пожар в посёлке Онохой Заиграевского района, там загорелся нежилой дом.
Огонь повредил диван, стену и оконную раму. Причиной пожара, предположительно, стал поджог.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в том же Турунтаево заживо сгорели 17 куриц.
В Бурятии неизвестные едва не спалили стадион
Происшествия, Фото:
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