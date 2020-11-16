Нарушителя остановил выстрел по колесу
В Ангарске полицейские в ходе погони задержали нетрезвого лихача, об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Вечером сотрудники ДПС заметили иномарку, которая без особой необходимости меняла направление движения, маневрируя из стороны в сторону. Требование полицейских об остановке водитель проигнорировал, продолжив движение и увеличивая скорость. Экипаж ДПС начал преследование.
К погоне также подключились ещё несколько патрульных автомобилей с включенными сиренами и проблесковыми маячками. Все требования полицейских об остановке оставались без внимания.
Нарушая ПДД и создавая угрозу жизни и здоровью других участников движения, водитель авто направился в сторону федеральной трассы Р-255 «Сибирь».
Сотрудники ГИБДД приняли решение о применении табельного оружия для остановки нарушителя. Впрочем, предупреждение об этом на водителя также не подействовало.
Автоинспектор сперва сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего выстрелил в заднее колесо. Только тогда автомобиль остановился.
За рулём иномарки оказался 19-летний местный житель. Молодой человек имел внешние признаки опьянения. Однако от прохождения освидетельствования гражданин отказался. Также инспекторы установили, что в августе регистрация легкового автомобиля, на котором он пытался скрыться, была прекращена.
В отношении нарушителя полицейские составили семь протоколов об административных правонарушениях, в числе которых проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества в движении пешеходам и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Молодому человеку грозят штрафы и лишение прав на срок до двух лет.
В Ангарске за пьяным лихачом устроили погоню со стрельбой
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