Огнём повреждён потолок, закопчены стены
Вчера, 15 ноября, утром произошёл пожар в кафе на улице Гагарина в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, название заведения не уточняется.
На момент прибытия первого пожарного расчёта в кафе было задымление, горел потолок. Через 15 минут возгорание было полностью ликвидировано.
В результате пожара огонь повредил потолок на площади 20 кв.м., а также закопчены стены.
В настоящее время причина пожара и виновное лицо устанавливаются.
К тушению привлекались 17 человек и семь единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
В Улан-Удэ произошёл пожар в кафе
Происшествия, Фото:
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