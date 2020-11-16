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В Улан-Удэ произошёл пожар в кафе

В Улан-Удэ произошёл пожар в кафе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огнём повреждён потолок, закопчены стены

Вчера, 15 ноября, утром произошёл пожар в кафе на улице Гагарина в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, название заведения не уточняется.

На момент прибытия первого пожарного расчёта в кафе было задымление, горел потолок. Через 15 минут возгорание было полностью ликвидировано.

В результате пожара огонь повредил потолок на площади 20 кв.м., а также закопчены стены.

В настоящее время причина пожара и виновное лицо устанавливаются.

К тушению привлекались 17 человек и семь единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
пожар кафе
 
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