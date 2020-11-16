В Улан-Удэ произошёл пожар в кафе

Огнём повреждён потолок, закопчены стены



Вчера, 15 ноября, утром произошёл пожар в кафе на улице Гагарина в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, название заведения не уточняется.



На момент прибытия первого пожарного расчёта в кафе было задымление, горел потолок. Через 15 минут возгорание было полностью ликвидировано.



В результате пожара огонь повредил потолок на площади 20 кв.м., а также закопчены стены.



В настоящее время причина пожара и виновное лицо устанавливаются.



К тушению привлекались 17 человек и семь единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

